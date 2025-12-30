В Дагестане двух подозреваемых в хулиганстве заключили под стражу

По данным следствия, мужчины устроили дебош в торговых павильонах

МАХАЧКАЛА, 30 декабря. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении хулиганских действий в магазине в Кумторкалинском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

"В Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан поступили ходатайства органа следствия об избрании мер пресечения в отношении 23-летнего уроженца Кумторкалинского района и 42-летнего уроженца Буйнакского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. <…> Рассмотрев материалы, суд постановил избрать в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т. е. по 29 февраля 2026 года включительно", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, 26 декабря 2025 года 23-летний житель Кумторкалинского района и 42-летний житель Буйнакского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в торговых павильонах вблизи села Коркмаскала. Они разбивали товары, повреждали оборудование, угрожали продавцам и оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

"Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в вышестоящей инстанции", - добавили в пресс-службе.