В КБР уничтожили диверсанта Киева при попытке подрыва системы подачи газа

Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии, уничтожив украинского диверсанта. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Кабардино-Балкарской Республики предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины, - сообщили в ЦОС. - В результате проведенных мероприятий установлен житель Нальчика, планировавший по заданию куратора подрыв участка республиканской газораспределительной системы". По данным ФСБ, он прошел спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций Вооруженных сил Украины, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию.

"При попытке задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, автомат "Форт" украинского производства и боеприпасы к нему", - отметили в ЦОС. В ходе боестолкновения сотрудники правоохранительных органов и мирное население не пострадали.

В его телефоне обнаружена переписка в мессенджере Telegram с куратором из украинских спецслужб с инструкциями по подготовке и совершению преступления.

Следственным подразделением УФСБ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ.

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране, и предупреждает, что за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в ФСБ.