DPA: в Германии неизвестные похитили около €30 млн из хранилища банка

Они вскрыли 3,2 тыс. сейфовых ячеек

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Неизвестные проникли в хранилище банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен на западе Германии и похитили около €30 млн. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, злоумышленники в ночь на понедельник проникли в здание через расположенную рядом крытую автостоянку, затем, использую буровой инструмент, проделали в стене хранилища огромную дыру и попали внутрь. Там они вскрыли 3,2 тыс. сейфовых ячеек, забрали их содержимое и скрылись. Ограбление было обнаружено лишь рано утром в понедельник.

Как пишет агентство, судя по всему, это одно из самых крупных ограблений в криминальной истории ФРГ. Пострадали более 2,5 тыс. вкладчиков. Многие из них уже второй день собираются у банка в ожидании информации о своих деньгах и ценностях. Во вторник пришли около 200 человек. Некоторые пытались попасть внутрь банка, так что охранникам пришлось вызывать на помощь полицию.