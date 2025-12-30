В Грузии заочно арестовали обвиняемого в организации убийства экс-генпрокурора

Отара Парцхаладзе обвиняют в организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе

ТБИЛИСИ, 30 декабря. /ТАСС/. Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, обвиняемого в организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе. Об этом сообщило агентство Интерпрессньюс.

По данным прокурора Левана Вепхвадзе, он выехал из Грузии в июне 2025 года.

Накануне МВД Грузии предъявило обвинение Парцхаладзе. Дело касается убийства в марте в центре Тбилиси Левана Джангвеладзе, который был братом криминального авторитета Мераба Джангвеладзе. По данным следствия, убийство Джангвеладзе было организовано преступной группировкой во главе с Парцхаладзе. В отношении экс-генпрокурора возбуждено уголовное дело по статье об организации умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, что карается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.

Парцхаладзе занимал должность генпрокурора с 7 ноября 2013 года по 30 декабря 2013 года. Он ушел в отставку после того, как оппозиция выяснила, что ранее он был судим в Германии за кражу. После ухода с поста Парцхаладзе занялся частной предпринимательской деятельностью, однако время от времени оказывался в центре скандалов, его обвиняли в избиении различных людей. В октябре 2023 года экс-президент Саломе Зурабишвили лишила Парцхаладзе гражданства Грузии.