В Уфе завели дело после ДТП с автобусом

Несколько человек пострадали в аварии

Редакция сайта ТАСС

УФА, 30 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Уфе, среди пострадавших есть несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказано в сообщении.

ДТП произошло днем около остановки общественного транспорта "Бульвар Славы". В результате травмы получили несколько пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний. Они доставлены в больницу, добавили в СК.

"На месте происшествия организован комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе.