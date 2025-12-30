В Москве будут судить девушку, выложившую в соцсети публикацию с призывами к терроризму

Она объявлена в розыск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении девушки, которая выложила в соцсети публикацию с публичными призывами к террористической деятельности, дело передано для направления в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженки Московской области. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). <…> Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что не позднее июля 2023 года фигурантка публично распространила в одной из социальных сетей информацию, содержащую призывы к осуществлению террористической деятельности. Также она в январе 2024 года распространила в одной из социальных сетей текстовые сообщения, направленные на призывы к осуществлению деятельности против безопасности Российской Федерации.

Как отметили в пресс-службе, в ходе предварительного следствия получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемых преступных деяний. Она объявлена в розыск. В отношении девушки заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.