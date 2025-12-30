В Калининградской области двоих мужчин осудили за шпионаж и диверсии

Их приговорили к 24 и 18 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Балтийский флотский военный суд признал двоих жителей Калининградской области виновными в государственной измене, а также в организации и исполнении диверсий. Их осудили на 24 года и 18 лет лишения свободы, говорится в сообщении суда.

"С. в период мобилизации вел конфиденциальное сотрудничество с представителем иностранной разведки, <...> создал диверсионное сообщество, организовал совершение диверсий и их финансирование. Под руководством С. и представителя иностранной разведки в различных регионах России были осуществлены поджоги десятков объектов железнодорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения населения, объект связи. Г. организовал поджог нескольких объектов железнодорожной инфраструктуры. Балтийский флотский военный суд назначил С. наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшейся части основного наказания - в исправительной колонии строгого режима. <...> Окончательное наказание Г. суд назначил в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части основного наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.

Осужденные также должны выплатить штрафы в размере 800 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Уточняется, что С. признали виновным по ч. 1 ст. 281.3 УК РФ (создание диверсионного сообщества и руководство таковым), ч. 4 ст. 281.1 УК РФ (организация совершения диверсии), ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Второй калининградец признан виновным в участии в диверсионном сообществе, организации диверсии и госизмене.

Также суд установил, что С. передал представителю иностранной разведки сведения о дислокации на территории Калининградской области одной из воинских частей и о расположенном на ее территории складе вооружения. Кроме того, пользуясь служебным положением штатного сотрудника одного из операторов сотовой связи, за денежное вознаграждение он незаконно получал и передавал персональные данные абонентов.

Приговор не вступил в законную силу.