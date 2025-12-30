На красной ветке столичного метро произошел сбой в движении поездов
Редакция сайта ТАСС
13:56
обновлено 14:16
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Поезда Сокольнической линии московского метрополитена следовали с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Позднее движение было восстановлено, сообщили в департаменте транспорта города.
"Движение на Сокольнической линии (1) вводится в график", - говорится в сообщении.
В новость были внесены изменения (17:16 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.