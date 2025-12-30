В Москве мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо знакомого матери

Задержанному может грозить лишение свободы на срок до 10 лет

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Москве/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 20-летнего мужчину, который выстрелил в лицо из аэрозольного пистолета знакомому матери возле бара в Москве. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Оперативно прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД РФ по району Царицыно задержали подозреваемого на месте происшествия. "У него изъят аэрозольный пистолет", - сказал Васенин.

Он пояснил, что 54-летняя москвичка в одном из баров познакомилась с 39-летним мужчиной. Когда они общались на улице, к ним подошел 20-летний сын женщины и после завязавшегося словесного конфликта выстрелил из аэрозольного пистолета с близкого расстояния мужчине в лицо. "Пострадавший был госпитализирован", - добавил начальник пресс-службы столичного главка полиции. Согласно заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Задержанного арестовали. Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.