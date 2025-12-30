Вынесен приговор по делу о хищении у Минобороны РФ более 500 млн рублей

Суд приговорил обвиняемых к 8 и 5 годам лишения свободы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 8 и 5 годам лишения свободы двух фигурантов дела о хищении более 500 млн рублей у Минобороны России при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении руководителя ООО ИФК "РНГС Капитал" Дмитрия Левченко и генерального директора ООО "Сибай" Андрея Грунина. <…> Приговором суда Левченко назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Грунину в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

Оба фигуранта признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2022-2023 годах государственным заказчиком с ООО ИФК "РНГС Капитал" и ООО "Сибай", а также с другими организациями заключены договоры на выполнение услуг и поставки товаров на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Обязанности по надлежащему исполнению договоров возлагались на должностных лиц указанных коммерческих организаций.

В это время Левченко, Грунин и другие представители коммерческих организаций, предоставляя заведомо ложные сведения о стоимости работ по договорам, совершили хищение бюджетных средств в размере свыше 500 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

Как отметили в пресс-службе, принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение ущерба Минобороны России в размере свыше 470 млн рублей.