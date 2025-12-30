В Белоруссии погибла девушка в ДТП с участием девяти машин

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. 17-летняя девушка погибла в Минской области в результате автомобильной аварии с участием девяти машин. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии в Telegram-канале.

По предварительной информации, сегодня на 7-м километре трассы Р-53 "Слобода - Новосады" около 14:20 (время совпадает с московским) водитель Jaguar неправильно выбрал скоростной режим, что привело к заносу транспортного средства и столкновению с Volkswagen. В ведомстве указали, что после удара пассажир и водитель второго автомобиля вышли на проезжую часть, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших, однако оказались под колесами фуры, водитель которой не успел вовремя остановить большегруз.

Как проинформировали в СК, от полученных травм 17-летняя пассажирка Volkswagen погибла. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства аварии. По уже имеющимся данным, участниками массового ДТП стали две фуры, маршрутка и шесть легковых автомобилей, что существенно затрудняет движение по маршруту.