ТАСС: на Ставрополье арестовали подозреваемую в попытке взорвать машину военного

Девушка попала под влияние мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта

СТАВРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Суд на Ставрополье избрал меру пресечения 18-летней девушке, которая готовила теракт против офицера Минобороны. Она арестована, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и тридцать суток", - сказал собеседник агентства.

26 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России журналистам сообщили о задержании в Ставрополе 18-летней девушки, которая готовила теракт против офицера Минобороны. Подозреваемая в декабре 2025 года попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта. Сообщалось, что задержанная признала вину. Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.