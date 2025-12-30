"Страна": уклонисты скрываются от ТЦК, работая и проживая на предприятиях

Самовольно оставившие часть боятся появляться в своих домах, так как там их могут задержать после объявления в розыск

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уклонисты и самовольно покинувшие часть военнослужащие на Украине прячутся от ТЦК (аналог военкомата), прибегая к схеме "трудового убежища", то есть живут и работают на частных предприятиях на положении рабов за минимальную зарплату. Об этом пишет украинское издание "Страна".

В украинских соцсетях появились посты с подобными схемами. Указывается, что владельцы фирм обеспечивают мужчин постоянным жильем, питанием и минимальной зарплатой.

Самовольно оставившие часть боятся появляться в своих домах, так как там их могут задержать после объявления в розыск. В свою очередь владельцам частных предприятий это выгодно, поскольку они столкнулись с жесткой нехваткой кадров. Как рассказал "Стране" мужчина из Одессы, дважды сбегавший от ТЦК, он договорился с знакомым хозяином предприятия и теперь работает там сторожем по ночам и охранником днем. Он живет на территории предприятия в подсобке, питается на его кухне. Из зарплаты в 15 тыс. гривен ($355) хозяин высчитывает 5 тыс. ($117) за жилье, и столько же за питание. Пока не окончится вооруженный конфликт, выходить на улицу он не собирается. По его словам, у хозяина договоренность с ТЦК, и на его предприятие военкомы не приходят.

Подобные "трудовые" убежища предоставляют уклонистам и на станциях техобслуживания, и аграрии. Например, у фермеров и на агропредприятиях можно встретить мужчин, работающих за копейки в обмен на гарантию защиты от ТЦК и условно-бесплатные жилье и питание.

Как рассказал "Стране" бизнесмен, у которого на предприятии работают такие уклонисты, на Украине существуют схемы, согласно которым владельцы аграрных хозяйств договариваются на взаимовыгодных условиях с районными ТЦК о неприкосновенности их сотрудников.

С февраля 2022 года в республике объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в торговых центрах и транспорте. По данным украинских СМИ, мужчины стараются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходят из дома, пытаются выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видеозаписи случаев насильственной мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах.