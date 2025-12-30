В Оренбургской области в ДТП с грузовиком погиб человек

Еще четыре пострадали

ОРЕНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. В Оренбургской области один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП с грузовиком на 656-м км федеральной автодороги Казань - Оренбург - Акбулак - гр. Р. Казахстан. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"Сотрудники Госавтоинспекции Октябрьского района проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. ДТП произошло на 656-м км федеральной автодороги Казань - Оренбург - Акбулак - гр. Р. Казахстан (в районе села Биккулово)", - сообщили в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции Оренбуржья, 20-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, при обгоне не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем "Газель". В результате аварии водитель Toyota погиб на месте происшествия, водитель и пассажир автомобиля "Газель", а также два пассажира автомобиля Toyota с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка.