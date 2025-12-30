В Пскове арестовали главврача инфекционной больницы за превышение полномочий

По версии следствия, из-за действий руководителя медучреждения в адрес больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 млн рублей

ПСКОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Псковский городской суд заключил под стражу главного врача псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасию Повторейко по уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области. По версии следствия, из-за действий руководителя медучреждения в адрес инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 млн рублей.

"Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя по ОВД второго отдела СУ СК РФ по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного врача ГБУЗ ПО "Псковская областная инфекционная клиническая больница", которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая с января 2023 года по конец октября 2024 года, превышая свои должностные полномочия, давала подчиненным сотрудникам указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области. В результате, по данным следствия, в адрес областной инфекционной клинической больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 млн рублей.