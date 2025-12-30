В Ростове-на-Дону на тротуаре машина сбила троих детей

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону столкнулись две машины, одну из них от удара отбросило на тротуар, где находились трое детей, они получили травмы. Об этом сообщили в Госатоинспекции Ростовской области.

"В городе Ростове-на-Дону водитель, управляя БВМ, по предварительным данным, допустил столкновение с "Хендэ-Соната", в результате столкновения "Хендэ-Соната" отбросило на тротуар, где стояли три несовершеннолетних пешехода 2013 года рождения. В результате ДТП они пострадали", - говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.