Фигурантам дела о пытках в саратовской тюремной больнице вынесли приговор

Им назначили наказания от 12 лет до пожизненного лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Московский областной суд вынес приговор в отношении семи человек по уголовному делу о пытках в саратовской туберкулезной тюремной больнице (ОТБ-1) регионального УФСИН. Им назначили наказания от 12 лет до пожизненного лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.

"Суд признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил наказание в виде: Гаценко - лишения свободы сроком на 21 год; Мальцеву - лишения свободы сроком на 16 лет; Ананьеву - пожизненного лишения свободы; Крайнову - лишения свободы сроком на 12 лет; Линкевичу - лишения свободы сроком на 16 лет, в соответствии со ст. 70 УК РФ на 18 лет; Мухаметзянову - лишения свободы сроком на 17 лет; Янину - лишения свободы сроком на 22 года", - говорится в сообщении.

Фигурантами стали бывший начальник ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко, экс-начальник отдела безопасности ОТБ-1 Сергей Мальцев, а также несколько осужденных. Всех семерых обвинили в насильственных действиях сексуального характера (п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ). Из них шестерых также в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), трех - в убийстве группой лиц находящегося в беспомощном состоянии (п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), двух - в превышении должностных полномочий (п. "в" ст. 286 УК РФ).

По информации суда, Гаценко, его подчиненный Мальцев и неустановленные лица из числа сотрудников УФСИН руководствовались "стремлением создать видимость эффективного выполнения служебных задач". Не позднее июня 2019 года они решили создать организованную группу для систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений в отношении осужденных. Их целью стало оказание устрашающего воздействия для обеспечения соблюдения режима отбывания наказания, получения информации и вымогательство средств.

Руководители ОТБ-1 вовлекли в организованную группу осужденных-активистов, добровольно сотрудничающих с администрацией - Ананьева, Янина, Линкевича, Мухаметзянова, Крайнова. Те получали от Гаценко и Мальцева указания о совершении преступлений в отношении конкретных осужденных, а также фиксировали содеянное на видеорегистратор.

Участники организованной группы из числа осужденных совершали преступления в отношении других содержавшихся в ОТБ-1. "С вышеназванной целью указанные лица принимали решения о совершении в отношении осужденных насильственных действий сексуального характера с целью их устрашения и получении сведений о предполагаемом бунте в ФКЛПУ ОТБ-1", - добавили в суде.