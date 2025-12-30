Запорожская область частично обесточена
16:52
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электроснабжения, энергетики выясняют причины отключения. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области. Энергетики уточняют причины отключения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение.