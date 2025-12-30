Некоторые жители Жуковского, Лыткарино и Раменского остались без света

В пресс-службе ПАО "Россети Московский регион" сообщили, что до конца дня планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объеме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстанавливают электроснабжение части потребителей Жуковского, Лыткарино и Раменского в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион".

"30 декабря 2025 года в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ было нарушено электроснабжение части потребителей в городах Жуковский, Лыткарино, Раменское в Подмосковье. В данный момент четыре бригады энергетиков компании "Россети Московский регион" с привлечением четырех единиц спецтехники производят осмотр поврежденного электрооборудования", - сказал собеседник агентства.

Он заверил, что до конца дня планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объеме. "На период проведения аварийно-восстановительных работ в филиале "Россети Московский регион" - Южные электрические сети" введен особый режим работы, который предполагает мобилизацию всех доступных сил и средств", - уточнили в пресс-службе.

Жителям предлагают сообщать о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220—0—220 (короткий номер для мобильных телефонов - 220).