В Армении арестовали генсека оппозиционной партии "Родина"

В Антикоррупционном комитете ранее сообщили, что Хачик Галстян является фигурантом дела о даче взяток в ходе выборов в совет старейшин общины Вагаршапат Армавирской области, состоявшихся 16 ноября

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 30 декабря. /ТАСС/. Антикоррупционный суд Армении удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте генерального секретаря оппозиционной партии "Родина" Хачика Галстяна на два месяца. Об этом сообщил журналистам адвокат Сос Акопян.

"Суд опубликовал решение - арест на два месяца. Естественно, мы считаем решение несправедливым и незаконным. Разумеется, будем обжаловать его в установленные сроки", - сказал Акопян по итогам заседания суда. Он подчеркнул, что Галстян не признает вину.

Ранее в Антикоррупционном комитете сообщили ТАСС, что Галстян является фигурантом дела о даче взяток в ходе выборов в совет старейшин общины Вагаршапат Армавирской области, состоявшихся 16 ноября. В ночь на 30 декабря Галстян был задержан, следователи Антикоррупционного комитета провели обыск в его квартире.