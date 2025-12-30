SVT: в Стокгольме автобус врезался в здание

Пострадали 13 человек

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 30 декабря. /ТАСС/. В районе Лильехольмен на юге Стокгольма 13 человек пострадали после того, как рейсовый автобус врезался в здание. Об этом сообщает телеканал SVT.

В момент аварии в автобусе было 17 пассажиров. Несколько человек попали в больницу, один из них получил серьезные травмы и был доставлен туда вертолетом скорой помощи. Водитель автобуса также пострадал.

На месте происшествия был гололед. Там работает несколько полицейских подразделений и спасательные службы.