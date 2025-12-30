Собянин: система ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Max мэр столицы Сергей Собянин.

"Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Это четвертый БПЛА, уничтоженный на подлете к столице менее чем за три часа.