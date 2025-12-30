ВСУ нанесли более 20 ударов по энергосистеме Запорожской области

Обесточена большая часть региона

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли более 20 ударов по энергосистеме Запорожской области, атака продолжается. Большая часть региона осталась без света, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Противник нанес более 20 ударов по энергетической системе нашего региона, и обстрел продолжается. Временно обесточена большая часть населенных пунктов области. Таким образом нацистский режим пытается испортить праздник нашему мирному региону. Очередные тщетные попытки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что администрация Запорожской области, оперативные и коммунальные службы находятся на местах и в полной готовности. Энергетики работают над восстановлением поврежденных систем, все службы приступили к ликвидации последствий, добавил он.

"Все силы и средства задействованы. Работают системы ПВО. Прошу сохранять спокойствие", - заключил губернатор.