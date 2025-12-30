Ici: неизвестный ранил молотком двух человек в парижском метро

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Мужчина с молотком напал на двух пассажиров в парижском метро. Об этом сообщила радиостанция Ici со ссылкой на столичную прокуратуру.

Отмечается, что злоумышленник задержан, полиция начала расследование по факту покушения на убийство.

По данным радиостанции, инцидент произошел на линии 3, где несколько дней назад уже было совершено нападение на трех женщин. Выходец из Мали ранил женщин ножом, после чего скрылся. Спустя некоторое время он был задержан и направлен на психиатрическое лечение.