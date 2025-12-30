В Петербурге арестовали гражданку Таджикистана по обвинению в экстремизме

Женщину ждет экстрадиция на родину

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на 40 суток гражданку Таджикистана. Женщину ждет экстрадиция на родину, сообщила руководитель объединенной пресс-службы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

"Петроградский районный суд нашего города отправил под стражу Нагору Самиеву за организацию преступного сообщества и организацию деятельности экстремистской направленности в Республике Таджикистан", - рассказала Лебедева в своем Telegram-канале.

Подозреваемую задержали накануне на Большой Монетной улице. Суд установил, что женщина была объявлена в межгосударственный розыск по линии Интерпола по запросу правоохранительных органов Таджикистана. В марте 2025 года ее привлекли в качестве обвиняемой по уголовному делу. По данным иностранных правоохранительных органов, задержанная, находясь на территории Турции, пропагандировала идеи запрещенной в Таджикистане экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (в России также признана террористической и запрещена) и распространяла ее материалы через интернет с целью создания "Исламского халифата". Инкриминируемые фигурантке составы преступлений соответствуют ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества) и ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

"Оснований, препятствующих выдаче, судом не установлено. Судье женщина пояснила, что ничего не знает и во всем виноват бывший муж, который наговорил на нее и преследует. Суд избрал стражу на 40 суток для экстрадиции", - говорится в сообщении.