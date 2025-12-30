Ространснадзор проводит проверку по нарушению температуры на борту Utair

При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ространснадзор организовал контрольные мероприятия по факту нарушения температурного режима на рейсе Сургут - Москва авиакомпании Utair. Об этом сообщили в ведомстве.

"В связи с публикациями в СМИ о нарушении температурного режима на рейсе Сургут - Москва авиакомпании Utair, МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу инициировало проведение контрольных мероприятий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как отмечается, специалисты службы устанавливают фактические обстоятельства произошедшего, дают правовую оценку ситуации, а также проверяют соблюдение прав пассажиров.

При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования, добавили там. Ситуация находится на особом контроле Ространснадзора.