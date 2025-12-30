На Ставрополье вынесли приговор по делу об обороте вейпов на 26 млн рублей

Сбытом продукции в Ставрополе, Невинномысске и Михайловске занимались четыре коммерсанта

СТАВРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Суд на Ставрополье вынес приговор по делу о незаконном обороте вейпов на 26 млн рублей. Сбытом этой продукции занимались четыре коммерсанта, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"С марта 2022 года по июнь 2023 года четыре коммерсанта, действуя в составе организованной группы, сбывали в Ставрополе, Невинномысске и Михайловске Ставропольского края одноразовые системы доставки никотина (вейпы), а также емкости с жидкостью для них без нанесения на товары предусмотренной законом информации. Общая стоимость изъятой в ходе оперативно-разыскных мероприятий продукции составила более 26 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, они признаны виновными по по ч. 2 ст. 171.1 (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные организованной группой в особо крупном размере) УК РФ и приговорены к лишению свободы на срок от одного года шести месяцев до трех лет условно. Также виновные оштрафованы на суммы от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.