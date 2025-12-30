Воробьев: в Подмосковье при атаке 21 БПЛА пострадал человек

Как сообщил губернатор, пострадал человек

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Системы ПВО и РЭБ сбили 21 БПЛА в семи муниципалитетах Подмосковья в течение дня, при взрыве в деревне Пагубино пострадал мужчина 57 лет. Силы ПВО продолжают работу, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сегодня в Подмосковье силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы сбит и подавлен 21 БПЛА в семи муниципалитетах - Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове. Система противовоздушной обороны продолжает работу", - написал Воробьев в Max.

Он добавил, что один из БПЛА упал в деревне Пагубино около 19:00 мск. В результате взрыва пострадал мужчина 57 лет, его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

"Медики оперативно оказали необходимую помощь, провели обследования и первичную обработку ран. С осколочными ранениями спины и руки пострадавшего доставили в травмоцентр Красногорской больницы", - отметил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что с первых минут случившегося на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.