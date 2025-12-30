На внешней стороне 28-го км МКАД затруднено движение из-за ДТП

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. ДТП произошло на внешней стороне 28-го км МКАД, движение в районе происшествия затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 28-го км МКАД (в районе съезда №27) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.