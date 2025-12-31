В Туапсе при атаке БПЛА пострадали два человека
01:45
обновлено 02:01
КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Туапсе, их госпитализировали. Повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ.
Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что в четырех многоквартирных домах и одном частном повреждено остекление. В его восстановлении жителям окажет помощь муниципалитет.