В Якутске 23 жилых дома были без теплоснабжения в минус 40 градусов

На улице Клары Цеткин автомобиль повредил тепловые сети

ЯКУТСК, 31 декабря. /ТАСС/. Автомобиль повредил тепловые сети по улице Клары Цеткин в Якутске, без теплоснабжения были 23 жилых дома. Об этом сообщали в пресс-службе Якутской ТЭЦ компании "Якутскэнерго".

"Сегодня в квартале 145 произошла авария, потребовавшая немедленного отключения участка теплосети. Причиной стало внешнее воздействие сторонней техники на трубопровод по улице Клары Цеткин. В результате временно прекращена подача тепла в 23 жилых дома", - говорится в сообщении.

Аварийные службы Якутской ТЭЦ приступили к локализации и ликвидации последствий. На месте работают ремонтные бригады. "Учитывая низкую температуру воздуха, все силы брошены на максимально быстрое восстановление теплоснабжения", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Якутске около 40 градусов ниже нуля.

Позже в пресс-службе Якутской ТЭЦ компании "Якутскэнерго" сообщили, что теплоснабжение во всех домах восстановили.

