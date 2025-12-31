В Забайкалье дома 2,5 тыс. жителей поселка остались без тепла из-за аварии

В населенном пункте Атамановка около минус 30 градусов

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 31 декабря. /ТАСС/. Прорыв теплотрассы произошел в поселке Атамановка в Забайкальском крае. Без теплоснабжения в 30-градусный мороз остались 39 многоквартирных домов, в которых живут порядка 2,5 тыс. человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"30 декабря 2025 года в населенном пункте Атамановка произошел прорыв магистральной теплотрассы диаметром 400 мм. В результате было ограничено теплоснабжение 39 многоквартирных домов, где проживают 2 543 человека, в том числе 837 детей, а также трех социально значимых объектов - школы и двух детских садов", - говорится в сообщении.

Ведутся работы по замене 10-метрового участка магистрали. Для предотвращения переохлаждения в социальных объектах и домах в поселок направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Спасатели доставят в поселок тепловые пушки.

В ликвидации последствий аварии задействованы 32 человека и 6 единиц техники от администраций, подрядных организаций и МЧС. "По данным администрации, ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ - 15:00 (09:00 мск - прим. ТАСС) 31 декабря", - отметили в ГУ МЧС.

По данным правительства Забайкалья, аварийно-восстановительные работы на магистральной теплосети Атамановки велись всю ночь. "Глава министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона и руководитель ресурсоснабжающей организации находятся в Атамановке, координируют работы по устранению аварии и минимизации ее последствий", - отметили в пресс-службе правительства Забайкалья.

В Атамановке около минус 30 градусов.