В Омской области в ДТП с тремя фурами и легковушкой погиб человек

Еще шестеро пострадали

ОМСК, 31 декабря. /ТАСС/. Столкновение трех фур и легкового автомобиля произошло в Омской области. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в ДТП один человек погиб, шесть пострадали.

"В результате ДТП водитель Volvo от полученных травм скончался на месте происшествия. Медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю Kia, трем его пассажирам (40-летней женщине, 15-летнему юноше и 8-летней девочке), а также обоим водителям автомобилей "МАН", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 30 декабря около 19:25 (16:25) мск на трассе Тюмень - Омск. По предварительным данным, большегрузный автомобиль "МАН" выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру "МАН". После этого произошли столкновения с автомобилями Kia и грузовиком Volvo. На опубликованных фотографиях видно, что как минимум два грузовых автомобиля опрокинулись в ходе ДТП.