ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

В Белгородской области при атаках ВСУ ранены трое мирных жителей

В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы
Редакция сайта ТАСС
06:00
© Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

БЕЛГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области, пострадали три мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Шебекинском округе пострадали три мирных жителя. В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшие отказались", - написали там.

Отмечается, что в результате атаки выбиты окна, повреждены кровли и заборы в 23 частных домах и 3 хозпостройках. Один дом частично разрушен, также повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи. 

РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине