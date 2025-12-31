В Белгородской области при атаках ВСУ ранены трое мирных жителей

В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

БЕЛГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области, пострадали три мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Шебекинском округе пострадали три мирных жителя. В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшие отказались", - написали там.

Отмечается, что в результате атаки выбиты окна, повреждены кровли и заборы в 23 частных домах и 3 хозпостройках. Один дом частично разрушен, также повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи.