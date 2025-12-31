В Оренбургской области в ДТП на трассе погибли два человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. На трассе в Саракташском районе Оренбургской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона.

"По оперативной информации, произошло лобовое столкновение иномарки и ВАЗ-2110. Дежурная смена спасателей, прибыв к месту вызова, при помощи специального инструмента ГАСИ деблокировала из отечественного авто водителя со множественными травмами и тела двух погибших женщин", - сказано в сообщении.

ДТП, по данным ведомства, произошло утром 31 декабря.