В Бурятии на федеральной трассе "Байкал" большегруз упал с моста

Водитель был госпитализирован

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 31 декабря. /ТАСС/. Большегрузный автомобиль съехал с моста на федеральной трассе "Байкал" в Кабанском районе Бурятии и загорелся, водитель госпитализирован. Об этом сообщили в МВД по республике.

"Сегодня днем в Кабанском районе 67-летний водитель грузового автомобиля "Мерседес" вблизи села Култушная не справился с управлением и совершил съезд с моста в реку Абрамиха. После чего произошло возгорание транспортного средства. Водителя с травмами госпитализировали", - говорится в сообщении.

Машина упала на бок на лед замерзшей реки. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшей аварии. На месте введено реверсивное движение для беспрепятственного проезда спецтехники.