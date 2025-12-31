Ночная атака БПЛА в Ровеньках ЛНР не повлияет на снабжение населения топливом

По словам министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Роговенко, зафиксировали удары более девяти беспилотников самолетного типа

ЛУГАНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Атака дронов ВСУ в Ровеньках ЛНР не помешает обеспечивать топливом население. Об этом сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.

Ночью в правительстве ЛНР сообщали об атаке на гражданский объект инфраструктуры. Зафиксированы удары более девяти беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

"Ночной инцидент с атакой киевских БПЛА в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливообеспечением республики", - приводятся его словам в Telegram- канале Минтопэнерго республики.

По информации Роговенко, запасов ГСМ на территории ЛНР достаточно для обеспечения бесперебойной работы автозаправочных станций, коммунальных и экстренных служб.