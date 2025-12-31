Под Рязанью в ДТП погибли два человека

Еще двое, в том числе ребенок, пострадали

РЯЗАНЬ, 31 декабря. /ТАСС/. В Александро-Невском районе Рязанской области две иномарки столкнулись на автодороге, два человека погибли, еще двое, в том числе 12-летний ребенок, пострадали. Проводится проверка, сообщили в прокуратуре региона.

"Водитель и пассажир транспортного средства марки Kia Rio скончались на месте происшествия. Водитель и 12-летний ребенок автомобиля марки Ford Focus доставлены в медицинское учреждение", - рассказали там.

Установлено, что столкновение автомобилей произошло на 326-м км автодороги Р-22 "Каспий" в Александро-Невском районе.

Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор района Евгений Симакин. Правоохранительными органами организована процессуальная проверка по факту происшествия.