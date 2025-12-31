В Тверской области пропал ребенок

Заведено уголовное дело

ТВЕРЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Девочка 13 лет пропала в Тверской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"В Твери возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетней. В следственные органы Следственного комитета России поступило сообщение о безвестном исчезновении в городе Твери [девочки] 2012 года рождения, которая 27 декабря покинула место жительства и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Ведутся мероприятия по установлению местонахождения ребенка.