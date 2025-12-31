В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мирный житель
Редакция сайта ТАСС
11:41
обновлено 11:44
БЕЛГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником автомобиль в селе Первое Цепляево Шебекинского округа Белгородской области, один мирный житель погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В селе Первое Цепляево Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Три человека, находившиеся в машине, получили ранения", - написали в оперштабе.
Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ, у женщины и мужчины диагностировали осколочные ранения плеча и предплечья. Еще один пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота, вся необходимая помощь оказывается.