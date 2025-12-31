На Кубани при обрушении кровли частного дома из-за снега погиб человек

Еще один пострадал

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Обрушение кровель двух домов произошло в Белореченском районе Краснодарского края, в результате погиб человек, еще один пострадал, из поврежденного многоквартирного дома 20 жильцов разместили в пункте временного размещения. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

″На переулке Фестивальном в Белореченске тяжести снега не выдержала кровля частного жилого дома. В результате ЧП погибла 22-летняя девушка, еще один человек с травмами доставлен в ЦРБ. На ул. Школьной в поселке Степном пострадал многоквартирный жилой двухэтажный дом - там тоже рухнула кровля. Пострадавших нет. Двадцать жильцов разместили в ПВР на базе школы №36″, - говорится в сообщении.