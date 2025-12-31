В Удмуртии подросток травмировал руку при запуске петарды

Врачи диагностировали травматическую ампутацию ногтевой фаланги

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Петарда взорвалась в руках у подростка, травмировав ему руку, сообщило ГУ МЧС Удмуртии в канале в Max.

"15-летний подросток из деревни Головизнин-Язок Селтинского района Удмуртии зажег фитиль, но не положил бомбочку на безопасное расстояние, как это прописано в инструкции. Итог - пиротехника взорвалась в руках и повредила указательный палец правой руки. В результате, врачи диагностировали травматическую ампутацию ногтевой фаланги", - сказано в сообщении.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдать инструкцию и о том, что подростки могут использовать пиротехнику только под контролем взрослых.