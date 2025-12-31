RPP: в списке пострадавших при столкновении поездов в Перу фигурирует россиянка

Полину Копцову доставили в больницу с переломом ребра

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 декабря. /ТАСС/. Гражданка России фигурирует в списке туристов, пострадавших в результате столкновения поездов на маршруте, соединяющем перуанский поселок Ольянтайтамбо и древний город инков Мачу-Пикчу. Документ опубликовала на своем сайте радиостанция RPP.

Из него следует, что 30-летняя Полина Копцова была доставлена в больницу с переломом ребра. Ее состояние оценивается как легкой тяжести.

В списке есть также граждане Австралии, Бразилии, Испании, Канады, Китая, Колумбии, Мексики, Перу, США и Чили. Как сообщает RPP со ссылкой на региональные власти, в общей сложности пострадали более 70 человек.

Столкновение поездов компаний PeruRail и Inka Trail произошло 30 декабря. Машинист одного из них погиб. По предварительным данным, столкновение случилось из-за ошибки одного из машинистов, не дождавшегося прохода встречного поезда.