ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Нижегородской области в ДТП пострадали пять человек

Их доставили в больницу
Редакция сайта ТАСС
14:24

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Автомобили Honda и Kia столкнулись на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 14:20 мск на автодороге Бор - Краногорка. Водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем.

"В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребенок. Все доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - указано в сообщении. 

РоссияНижегородская область