В Нижегородской области в ДТП пострадали пять человек

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Автомобили Honda и Kia столкнулись на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 14:20 мск на автодороге Бор - Краногорка. Водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем.

"В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребенок. Все доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - указано в сообщении.