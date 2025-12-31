В Краснодарском крае и Адыгее снег осложняет устранение последствий непогоды

Осадки в виде снега и его налипание на линии электропередачи на территории двух регионов продолжаются последние сутки

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Высокий снежный покров, образовавшийся на дорогах, осложняет восстановление электричества в Краснодарском крае и Адыгее, нарушенное непогодой. Об этом сообщается в Telegram-канале энергокомпании "Россети Юг".

"Восстановительные работы бригад "Кубаньэнерго" в населенных пунктах Адыгеи и Кубани осложняют заснеженные дороги, отсутствие подъездов к энергообъектам и поваленные деревья. Высота снежного покрова в районах, где прошел циклон, составляет более полуметра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осадки в виде снега и его налипание на линии электропередачи на территории двух регионов продолжаются последние сутки. Отсутствие проезда по трассам затрудняет использование энергетиками крупногабаритного транспорта и специальной техники.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. При этом в некоторые районы электроснабжение уже вернули. В соседней Адыгее, как сообщил глава региона Марат Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов.