Суд вынесет приговор обвиняемым в убийстве генерала Кириллова 19 января

Все подсудимые внесены в перечень террористов и экстремистов

Ахмаджон Курбонов © Мяйле Архангельская/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд вынесет приговор Ахмаджону Курбонову и трем его сообщникам (все внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемым в теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, 19 января. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"19 января Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев (все подсудимые внесены в перечень террористов и экстремистов) произнесут последнее слово, после чего суд огласит в отношении них приговор", - сказал собеседник агентства.

Гособвинение просило суд приговорить Курбонова к пожизненному лишению свободы. Он полностью признал свою вину и раскаялся. Сафаряна просили приговорить к 28 годам лишения свободы, он признал свою вину частично. Прокурор также просил приговорить Точиева к 26 годам лишения свободы, Падиева - к 24 годам. Оба вину не признали.

Суд рассматривает дело в закрытом от СМИ режиме. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза, продолжается.