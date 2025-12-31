В Ижевске в ДТП один человек погиб и трое пострадали

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причину аварии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Автомобили столкнулись в Ижевске, в результате один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

"В Ижевске на ул. Набережная Белобородова столкнулись автомобили Lada Priora и Sollers. Три человека, из них один ребенок, пострадали, 43-летняя женщина погибла. Все они находились в автомобиле Lada, - отмечается в сообщении.

Спасатели деблокировали погибшую и 10-летнего ребенка. Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии устанавливают обстоятельства и причину аварии.