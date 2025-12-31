На Кубани помогут в доставке питания застрявшим на ж/д пассажирам

К ликвидации последствий снегопада привлекли более 100 работников железной дороги

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края окажут помощь в доставке питания для пассажиров поездов, которые застряли из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"Администрация Краснодарского края окажет помощь в доставке питания для пассажиров поездов, застрявших из-за снегопада на железной дороге. Минтранс региона совместно с администрацией муниципалитетов связались с компанией РЖД и подключились к решению проблемы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на участке Кавказская - Кубанская более 100 работников железной дороги привлечено к ликвидации последствий снегопада. "Восстанавливают электроснабжение контактной сети и автоматических систем, регулирующих движение поездов. Для расчистки железнодорожного полотна привлечены специализированные путевые машины", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги ранее сообщала, что остановка пассажирского поезда Ростов - Адлер по техническим причинам произошла в Краснодарском крае, в связи с ситуацией наблюдаются задержки в пути 18 поездов. Позднее в пресс-службе добавили, что также задерживаются три пригородных поезда. Причиной нарушения работы контактной сети стали последствия непогоды.