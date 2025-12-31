Движение задержанных на Кубани поездов восстановили по временной схеме

Железнодорожники принимают меры по сокращению времени отставания поездов от графика

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на участке в Краснодарском крае, остановленное из-за снегопада, восстановлено по временной схеме. Об этом сообщается в Telegram-канале Российских железных дорог (РЖД).

В результате непогоды, налипания снега и обледенения проводов и деревьев 31 декабря некоторые станции и перегоны железной дороги в Краснодарском крае оказались обесточены. Это вызвало задержку пассажирских поездов. "В настоящее время они пропускаются по временной схеме, в том числе с использованием тепловозной тяги. Некоторые поезда уже проследовали барьерные места", - говорится в сообщении.

Железнодорожники принимают меры по сокращению времени отставания поездов от графика. "В восстановлении электроснабжения, расчистке линий электропередач от упавших деревьев и путей от снега заняты более 300 железнодорожников и специальная техника. Ремонтные бригады ведут работы одновременно на нескольких участках, чтобы как можно быстрее устранить последствия стихии", - отмечается в сообщении.

В вагонах задержанных поездов поддерживается нормальный температурный режим. Пассажиры обеспечиваются питанием. Отмечается, что ситуация осложняется продолжающимся снегопадом и затрудненным доступом из-за заносов.