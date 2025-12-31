В горном селе в Сочи произошли обрывы линий электропередачи

Причиной стал снегопад

СОЧИ, 31 декабря. /ТАСС/. Снегопад и последующее налипание на провода спровоцировали обрывы линий электропередачи в горном селе Солохаул в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале энергокомпании "Россети Юг".

"Налипание мокрого снега на проводах стало причиной обрывов линий электричества. Под тяжестью мокрого снега не смогли устоять даже опоры линий электропередачи", - говорится в сообщении.

Ранее в среду оперштаб Краснодарского края сообщал о том, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. При этом в некоторые районы электроснабжение уже вернули. В соседней Адыгее, как сообщил глава региона Марат Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов. "Россети Юг" также сообщали, что высокий снежный покров, образовавшийся на дорогах, осложняет восстановление электричества.